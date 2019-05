Henk de Jong: "Opluchting, het kon beide kanten op"

Voorafgaand aan de wedstrijden heeft De Jong, die volgend seizoen de trainer van Cambuur is, zich uitgelaten over eventueel promoveren van Cambuur. De Jong vindt dat Cambuur beter een of twee seizoenen later kan promoveren. "De kans is groot dat je in de komende twee jaar weer degradeert. Dan staat het nieuwe stadion er, maar dan ga je wel weer uit de eredivisie."

"Als je nu iets later promoveert, wordt de geldstroom ook anders. Wordt er in dat stadion eredivisie gespeeld, dan zit het elke wedstrijd vol met 15.000 man. Er zijn skyboxen, dus er komt zomaar een miljoen of anderhalf bij. Het ligt aan de inkomsten."

Tijd voor vakantie

Cambuur, het stadion en de inkomsten daarbij zijn zorgen voor later. De Jong moet er nu eerst voor zorgen dat De Graafschap in de eredivisie blijft. Hij zal niet direct met de turbo op naar Leeuwarden toe. "Ik moet eerst even op vakantie, ook in verband met de thuissituatie en wat er allemaal gebeurd is."

Over de thuissituatie, met Diana, zijn vrouw die ziek is, wil De Jong wel iets vertellen. "Thuis gaat het niet top, daar gaat nog veel meer tijd overheen. Niet in de verkeerde zin, maar er gebeuren nog best wel dingen, die zijn niet goed. Dat is gewoon heel lastig voor ons, voor mij. Dat speelt wel mee, dus wij zijn ook echt aan rust toe. Even weg, even twee weken niet. Ik moet even goed op Diana passen, dan hebben wij de boel weer op orde. We regelen fan alles, zodat het goed komt."