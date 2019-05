LIVEBLOG: De Europese verkiezingen 2019

De negende Europese verkiezingen voor het Europees Parlement gaan vandaag van start. Mensen kunnen vanaf 07.00 uur in het stemhokje kiezen voor parlementariërs die ons land van 2019 tot 2024 vertegenwoordigen in Brussel.

Er zijn twee Friezen die goede kans maken op een zetel in het parlement: Jan Huitema uit Makkinga, nu al Europarlementariër, en Anja Haga uit Dokkum. De uitslag van de verkiezingen wordt zondag pas bekendgemaakt, omdat er in andere landen op andere dagen wordt gestemd, en ze willen voorkomen dat de uitslagen elkaar beïnvloeden.

Volg dit liveblog voor het laatste nieuws over de verkiezingen in Fryslân. Bijvoorbeeld over opkomstcijfers en bijzonderheden op de diverse stembureaus.