Fryslân middenmoter met aantal donorregistraties

In juli 2020 treedt de nieuwe donorwet in werking. Onder die wet wordt iedereen die zich niet actief aan- of afmeldt geregistreerd als donor. In de aanloop naar dat moment schrijven steeds meer mensen zich in in het register, maar krimpt het aandeel dat ook daadwerkelijk organen wil afstaan. Ruim de helft van de Nederlanders (54 procent) stond in januari van dit jaar nog niet geregistreerd in het Donorregister. Van deze mensen is dus niet bekend of zij bij overlijden hun organen willen afstaan voor mensen die bijvoorbeeld op een nieuw hart wachten.

Regionale verschillen

Er zijn in Nederland flinke regionale verschillen als het gaat om het percentage mensen in een gemeente die zich melden als donor. De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oost-Gelre hebben de meeste orgaandonoren. In Goirle is 34 procent van de inwoners van 12 jaar of ouder orgaandonor, in de andere twee gemeenten 33 procent. Onderaan bungelen Urk (9 procent), Staphorst (13 procent) en Neder-Betuwe (14 procent). De meeste gemeenten waar een groot deel van de inwoners donor is, liggen in Noord-Brabant. Friesland zit dus in de middenmoot.