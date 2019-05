Advies Ferd Crone aan Buma: "Hij is jurist: maar laat de regels soms in de kist"

Maar er waren ook moeilijke momenten. "Dat ik me eigenlijk stil moest houden tijdens de situatie met de Zwarte Pieten-discussie hier en dat het niet voldoende gelukt is mensen bij elkaar te brengen. Dat vond ik het moeilijkst." Eigenlijk vindt Crone dat Sinterklaas en Zwarte Piet moeten blijven veranderen en dat ze door de jaren heen ook al veranderd zijn. Maar in zijn functie kon hij dat eerder niet echt uitspreken.

Bij elkaar brengen

Hij is op dit moment druk bezig met gesprekken om verschillende groepen bij elkaar te brengen. "Want wat je ook doet, dat moet je samen doen." Een ander spijtig punt vindt hij dat De Friesland volgens hem te snel geïntegreerd is in Zilveren Kruis, in landelijk beleid.

Uit de verhalen bleek dat Crone ook wel bekend staat als de 'bellende burgemeester'. Sjoerd Bootsma: "Jet Bussenmaker heeft ooit verzucht dat Ferd Crone de meest bellende burgemeester van Nederland is."

Actief in Den Haag

Crone geeft toe dat hij altijd erg actief was in Den Haag en dat hij daar ook veel van geleerd heeft. "Ik heb gemerkt dat ambtenaren er vooral zijn om de minister uit de wind te houden. Dat irriteert me mateloos en neem ik ook zeker mee naar de Kamer."

Crone heeft samen met zijn vrouw al een nieuw huis gevonden in Haarlem, maar hij zegt toe dat hij vaak terug zal blijven komen.