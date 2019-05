Cambuur niet naar finale play-offs door verlies in Doetinchem

Met nog vijf minuten tot de rust kreeg De Graafschap na een overtreding van Andrejs Ciganiks een vrije trap aan de rand van het zestienmetergebied. El Jebli schoot de bal vervolgens in de muur en op de hand van Cambuurspeler Robbert Schilder en dus wees scheidsrechter Siemen Mulder resoluut naar de penaltystip. Benschop benutte die buitenkans en bracht de ploeg van trainer Henk de Jong op 2-0.

Tweede helft

Net na de rust had invaller Kevin van Kippersluis de aansluitingstreffer op zijn schoen, maar van dichtbij kreeg hij de bal niet in de goal van keeper Hidde Jurjus. Even later leek De Graafschap te scoren, maar het schot van Bahoui werd tegengehouden door Sambissa. Tien minuten later was de thuisploeg opnieuw dichtbij de 3-0 Leeroy Owusu kwam op doelman Mous af, maar de uitblinkende doelman kwam als winnaar uit de strijd.

Cambuur ging in de slotfase nog wel met man en macht op zoek naar de aansluitingstreffer, maar voor de goal van De Graafschap lukte er maar weinig. De Doetinchemmers waren via Benschop met een enorme kans nog wel dichtbij de 3-0, maar hij schoot de bal een meter naast de goal. In de vijf minuten blessuretijd werd er uiteindelijk niet meer gescoord.