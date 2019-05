Jan Teade Nauta wint fierljeppen in Grijpskerk

De tweede fierljepwedstrijd van het seizoen is woensdagavond gewonnen door Jan Teade Nauta uit IJlst. In de finale ljepte hij naar een afstand van 19.63 meter en daarmee ook naar de winst. De strijd om de tweede plaats was erg spannend; Sytse Bokma uit Hindeloopen (19.22) was uiteindelijk beter dan Freark Kramer uit It Heidenskip (19.21).