Staten steunen lobby voor Eurovisie Songfestival in Leeuwarden

Poepjes zegt ook dat ze de reactie van de SP 'begrijpt', maar laat weten dat er ook al nagedacht wordt over de mogelijkheden om meer mensen het feest mee te laten beleven door bijvoorbeeld op verschillende plaatsen in Fryslân 'fanzones' in te richten met een groot scherm. "De meeste mensen kijken Eurovisie in elk geval via een scherm. En de locatie in Makkum mag van mij dan best - voor één dag - Ljouwert-beacht hjitte."

Brief naar de NPO

Dat Crone en Brok al op zondagavond een brief verstuurden naar de NPO kwam voor Poepjes niet als een verrassing, want al voor de puntentelling had ze contact met Sjoerd Feitsma over de mogelijkheid om Leeuwarden naar voren te schuiven bij een mogelijke Nederlandse winst.

In de Staten wordt woensdag nog niet gepraat over de kosten van een mogelijk Eurovisie in Leeuwarden en een mogelijke bijdrage van provincie of gemeente. Dat gebeurt pas als duidelijk wordt dat het evenement ook echt naar Leeuwarden gaat en dat staat nog lang niet vast. "Als het zover is, dan kom ik natuurlijk bij u terug", zei Poepjes de Staten toe.