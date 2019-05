Race tegen de klok voor Amelander café De Welvaart

Werk loopt achter

De Zwollenaar hoopt met het Amelander feest Muzikaal Bootwateren op 15 juni de deuren open te hebben. Maar of dat zal lukken, is onzeker. Het werk loopt wat achter op schema. "Al het schilderwerk had eigenlijk nu al af moeten zijn. Maar we zetten alles op alles om in dat weekend open te kunnen."