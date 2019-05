VIDEO: Geen raadsvergadering, maar met de hele raad naar Cambuur

Het is een belangrijke avond voor Sportclub Cambuur woensdag. De Leeuwarders moeten in Doetinchem proberen om te winnen van De Graafschap, om zo promotie naar de Eredivisie een stapje dichterbij te halen. En niet alleen de fans van de voetbalclub zitten massaal in de zenuwen, ook de politiek wil woensdagavond niet afgeleid worden. Ze hebben daarom de raadsvergadering afgezegd, en zitten in plaats daarvan op de tribune. Verslaggever Auke Zeldenrust was bij het vertrek van de bussen uit Leeuwarden.