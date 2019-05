VIDEO: Hobbyist of lobbyist?

Omrop Fryslân gaat back to basics met het programma Europa voor Beginners. Donderdag mag iedereen weer naar de stembus, maar wat is Europa eigenlijk en wat hebben de inwoners eraan? In de uitzending van woensdag leert presentator Emile het verschil tussen een hobbyist en een lobbyist. Ook probeert hij aankomend Europarlementariër Anja Haga te verleiden, maar dat lukt maar half.