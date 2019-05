Anti-discriminatietekst onthuld op het Provinciehuis

Oud-statenlid Teus Dorrepaal van het CDA heeft woensdagochtend in de hal van het Provinciehuis de tekst van artikel 1 van de grondwet onthuld. In artikel 1 - ook wel bekend als het anti-discriminatieartikel - staat dat iedereen in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld, wat voor kleur, geloof, politieke overtuiging of seksualiteit je ook hebt.