HEA! William Lord doet zijn Leeuwarder verzameling van de hand

William Lord is een 'Liwwadder' in hart en nieren. Hij heeft een enorme verzameling met allerlei spullen die wat met de stad te maken hebben. Zo heeft hij bijvoorbeeld meer dan 1600 boeken over Leeuwarden. Maar omdat hij nu ouder wordt, Lord is 72 jaar, heeft hij het besluit genomen om er een schifting in te maken. Daarom heeft hij een winkeltje met zijn Leeuwarder schatten geopend. HEA! is liefhebber van shoppen en zocht het winkeltje op. Ook om te ontdekken hoe het kan dat een echte Liwwadder zo'n Engelse naam heeft.