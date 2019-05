Stemmers: Eurovisie in Leeuwarden beter dan Utrecht, Den Haag of Zwolle

De website is bedacht en gemaakt door de 16-jarige Christiaan Boukens uit Nibbixwoud, in Noord-Holland. Het leek hem een leuk idee als het publiek zich zou kunnen uitspreken over de beste plaats voor het songfestival. De Ziggo Dome in Amsterdam gaat op dit moment aan de leiding, met meer dan twee keer zoveel stemmen dan Leeuwarden. Ook Rotterdam trekt veel stemmen. Zwolle is bij de stemmers het minst populair.

"Ik kwam afgelopen zaterdag heel laat thuis en toen hoorde ik dat Duncan Laurence had gewonnen", vertelt Christiaan Boukens aan RTV-NH. "Klasgenoten verklaren me voor gek omdat ik geld heb betaald voor advertenties, maar ik vind dat niet erg. Ik wil het graag leren om goed websites te maken, dus ik had het er wel voor over."