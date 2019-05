"Ik hoop dat Cambuur uiteindelijk naar de eredivisie gaat"

"Als De Graafschap snel een doelpunt maakt, is Cambuur kansloos." Dat zegt Mark Diemers in aanloop naar het duel tussen beide ploegen in de play-offs tussen SC Cambuur en De Graafschap. Diemers maakte zijn debuut in het betaalde voetbal bij de Leeuwarders en speelde later in zijn carrière ook nog bij de Superboeren uit Doetinchem.