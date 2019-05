Opnieuw kaatshelden bij de boodschappen

Het is niet voor het eerst dat er kaatsplaatjes bij de boodschappen worden weggegeven. In 2009 had de KNKB al een overeenkomst met de C1000 in Franeker. De huidige actie wordt breder opgezet. Zo kunnen de plaatjes worden gespaard bij de Albert Heijn in Franeker, Stiens en Sint-Annaparochie.

Vanaf 12 juni kunnen de kaatshelden worden gespaard. Het gaat om plaatjes in de volgende categorieën: NK 2018 alle jeugdcategorieën, vrouwen eerste klasse, vrouwen hoofdklasse, heren eerste klasse, heren hoofdklasse, winnaars Freule 2018 en Ald-Meiers partij 2018, en alle PC-koningen van 2009 tot en met 2018.