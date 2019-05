Volleybalzusjes Jasper verliezen met Nederland eerste wedstrijd van Servië

Het is voor het eerst dat debutant Hester Jasper en Marrit Jasper samen in de selectie van het Nederlands team zitten. Bondscoach Jamie Morrison zei afgelopen week nog dat er een "little chance" bestaat dat de beide zusjes beide zullen spelen in het jonge team zonder veel vaste waarden.

Debuut voor Hester Jasper

Marrit begon de wedstrijd tegen Servië in de basis. In de eerste set waren de volleybalsters kansloos en ging de set met 25-15 naar Servië. De tweede set was een stuk spannender. Daarin maakte ook Hester Jasper haar debuut. Ze verving haar zus Marrit en kon net niet voorkomen dat de set met 25-22 verloren ging. Ook in de derde set konden de volleybalsters niet genoeg tegenwicht bieden tegen het sterke Servische team: 25-19.

Komende woensdag speelt Nederland haar tweede wedstrijd tegen Turkije, donderdag is Zuid-Korea de tegenstander.