Politie doet onderzoek naar drugs in Leeuwarder loods

De politie is sinds dinsdagochtend bezig met een onderzoek in een loods aan de Mr. P.J. Troelstraweg in Leeuwarden. Volgens woordvoerder Ernest Zinsmeyer van de politie Noord-Nederland gaat het om een stap in een al langer lopend drugsonderzoek. Meer wil Zinsmeyer er vanwege dat lopende onderzoek niet over kwijt.