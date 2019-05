Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen stelt tijdelijk bestuur aan

Hylke van der Veen, Anne Jochum de Vries en Adriaan Dillema vormen het interim-bestuur van de nieuwe stichting. Zij werken in het dagelijks leven respectievelijk bij sc Heerenveen, Sport Fryslân en de gemeente Heerenveen.

Taken tijdelijk bestuur

Dit tijdelijke bestuur heeft als taak het realiseren van een soepele overgang naar een nieuwe situatie. Dat betekent ook dat zij met het huidige bestuur van de stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen goede afspraken maken voor een goede overdracht. En ook zorgt dit interim-bestuur ervoor dat de speelsters en staf kunnen rekenen op een goede voorbereiding en start van het nieuwe seizoen. Tenslotte gaat het interim-bestuur zo snel als mogelijk een nieuw bestuur voor de stichting vrouwenvoetbal samenstellen.

Het is de bedoeling dit voor 1 augustus gebeurt. Bovenstaande taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de kwartiermaker, Bjernt van Popta.

150.000 euro

Het vormen van een nieuwe stichting was een van de voorwaarden voor het verstrekken van een bijdrage van de KNVB en de betaalde voetbalorganisatie sc Heerenveen. De gemeenteraad van Heerenveen heeft maandagavond groen licht gegeven voor het beschikbaar stellen van een bijdrage van maximaal 150.000 euro.