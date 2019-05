Tranen, kippenvel en bijzondere verhalen bij herdenking 'razziawedstrijd'

De wedstrijd trok ongeveer 1.500 toeschouwers. Extra bijzondere gasten waren twee mannen die in 1944 ook bij de razziawedstrijd op de tribune zaten. Libbe Nauta was toen 16 jaar. "Eerst was het alsof er niks aan de hand was. Later toen kwam er een beetje paniek. De toeschouwers konden er niet wegkomen. Om het terrein stonden allemaal Duitsers, je kon niet ontsnappen." Nauta zijn broers werden meegenomen.

Anne van der Werf was er ook bij. "Ik zat op de tribune mensen naar hun plek te begeleiden. Dat was mijn taak. Toen zagen we plotseling overal om ons heen Duitsers. Dat was heftig."

Van der Werf denkt altijd tweeslachtig terug aan die dag. "Als je achteraf bekijkt, hadden we toch wel plezier." Hij hielp, samen met andere mannen, veel mensen ontsnappen.