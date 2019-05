Belangrijk jaar voor motorcrossers Prikkedam

De 73 jaar oude motorcrossbaan Prikkedam is uniek qua ligging en ondergrond van zand. De belangstelling voor de wedstrijden is dan ook groot. Ook van veel jonge liefhebbers. In die zin is er wel toekomst voor de club.

De gemeente Ooststellingwerf moest de afgelopen tijd boetes geven toen er teveel geluid gemaakt werd. De baan was zelfs een tijd dicht en het beeld ontstond dat de gemeente van Prikkedam af wilde. Maar volgens wethouder Marcel Bos zijn ze bezig met een nieuw bestemmingsplan waar ook plek is voor motorcrossen. De gemeente moet na jaren van strijd voor oktober duidelijkheid geven aan de crossers en de omgeving.

Wethouder Bos denkt dat dat dit keer lukt, omdat de Raad van State de gemeente daartoe verplicht heeft. Naast een duidelijk bestemmingsplan blijven vergunningen nodig voor de evenementen.