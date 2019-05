Alex Riemersma: "Maak nu ook meer ruimte voor Fries op voortgezet onderwijs"

Riemersma nam dinsdag afscheid in de vorm van een 'inspiratiemiddag' met verschillende sprekers. Op de middag werd ook de bundel 'Rispje en siedzje' gepresenteerd met artikelen over de resultaten van de lectoraten Fries & Meertaligheid en Taalgebruik & Leren op Hogeschool NHL Stenden. De twee lectoraten gaan nu samen onder de noemer 'Meertaligheid en geletterdheid'.

Internationaal actief

De afscheidnemende lector is ook al tientallen jaren actief op het gebied van minderheidstalen bij organisaties zoals het Network to Promote Linguistic Diversity NPLD en het Europeesk Buro foar Lytse Talen EBLT. Bij bezoeken aan andere Europese regio's heeft Riemersma geleerd dat het Fries het helemaal niet zo slecht doet.

"Het Fries is een goede middenmoter. Er zijn in Europa veel talen die nog veel kleiner en kwetsbaarder zijn dan de onze." Regio's als Sleeswijk-Holstein in Duitsland en Kasjoebië in Polen kijken zien Fryslân zelfs wel als voorbeeld. "Als je kijkt naar hoeveel niet-Friezen in Fryslân Fries leren doen we het helemaal niet zo slecht. In sommige andere delen van Europa kijken ze daar van op."

Meer dan een hobby

Meertaligheid is voor Riemersma meer dan een hobby voor Frieszinnigen en taalliefhebbers. Volgens hem is meertaligheid in het Europa van vandaag de dag de realiteit, ook als je kijkt naar vluchtelingen en mensen die uit het buitenland komen. "Wanneer je dan zelf een meertalig land bent, dan kun je daar je voordeel mee doen, maar dan moet je daar wel goed mee omgaan en die meertaligheid stimuleren." Voor het nieuwe provinciaal bestuur had Riemersma ook nog een wens: "Ik hoop dat de taalschipper koers houdt en de wind in de zeilen krijgt."