Henk de Jong voor return tegen Cambuur: "De spanning zit erop"

De sfeer op De Vijverberg in Doetinchem is "best" volgens De Jong. "Wij zijn kritisch naar onszelf geweest over wat we anders moeten doen. Maar, de spanning zit erop. Het gaat om in de eredivisie blijven. Daar moeten we alles voor over hebben."

De Jong sprak, net als Cambuur-trainer René Hake, na de wedstrijd van zondag over een goede uitgangspositie. Maar, dan zal er bij De Graafschap wel iets moeten veranderen. "Wij hebben goede kans om verder te komen. Maar dan moeten we het verdedigend beter voor elkaar hebben. En de kansen die je krijgt, die moet je maken", aldus de Drachtster coach.

Bij Cambuur is er nog een tegenvaller. Verdediger Emmanuel Mbende is geschorst na zijn rode kaart in de eerste wedstrijd zondag. De Jong denkt niet dat het van grote invloed is op de Leeuwarders. "Het is een belangrijke speler. Maar, wij zijn allemaal aan het puzzelen. Daar maakt René Hake zich niet zo druk om."

Strafschoppen

Opvallend was dat de Doetinchemmers op de laatste training dinsdag nog even strafschoppen hebben genomen. Fabian Serrarens kreeg zondag een penalty, die Xavier Mous pakte. De Jong: "Je moet op alles voorbereid zijn. Daarom hebben we daar op getraind. Ze gingen er allemaal in, dus dat scheelt", lacht de coach.