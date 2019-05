VIDEO: Wat doet een Europarlementariër?

Omrop Fryslân gaat back to basic met het programma 'Europa foar begjinners'. Deze week mag iedereen weer naar de stembus, maar wat is Europa eigenlijk en wat hebben de inwoners eraan? In de eerste aflevering van 'Europa foar begjinners' gaat Emiel Stoffers naar Straatsburg om een dag mee te lopen met Europarlementariër Jan Huitema. Want de grote vraag is natuurlijk: wat doet die man daar de hele dag? En wat heeft Fryslân nu aan hem? Emiel zoekt het uit.