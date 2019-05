Schooldirecteur: "Kinderen zijn zoveel meer dan een uitslag van een toets"

In drie gevallen was er dus sprake van een onterechte hogere uitslag. "In één geval past de score prima bij het advies dat wij in eerste instantie al hadden gegeven. In twee gevallen gaan we dat met de ouders bespreken."

Bandringa is zelf niet zo gecharmeerd van het hele toetssysteem. "De vraag is of een eindtoets ook hiervoor zou moeten zijn. Kinderen zijn zoveel meer dan een uitslag van een toets. Voor een advies neem je het hele kind mee: werkhouding, planning, sociaal-emotioneel. Een eindtoets is maar een deel van het geheel."