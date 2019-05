Werkstraf voor rug- en kopschoppers uit Wolvega

Een 35-jarige man uit Wolvega en zijn neef van 26 kregen het in de nacht van 16 op 17 juni op de Oude Koemarkt in Heerenveen aan de stok met een 19-jarige man uit Heerenveen. Een groep mannen, waar de Feanster ook bij hoorde, zou discriminerende opmerkingen gemaakt hebben over de donkere huidskleur van de verdachten. Toen de 35-jarige verhaal wilde halen, ontstond er een vechtpartij.

Schoppen tegen hoofd en rug

Terwijl het slachtoffer op de grond lag, schopte de oudste verdachte de jongen tegen de rug. Zijn neef trapte een paar keer hard tegen zijn hoofd. Voor die 'voetbaltrap', zoals de rechtbank het noemde, had de man uit Wolvega volgens de rechter zelfs voor poging tot doodslag berecht kunnen worden. Het Openbaar Ministerie koos echter voor een tenlastelegging van een poging tot zware mishandeling.

De mannen moeten ook een schadevergoeding van 652 euro aan het slachtoffer betalen. Het OM had werkstraffen van 240 uur geëist.