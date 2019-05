CDA en VVD Leeuwarden bezorgd over gevolgen lachgas

Burgemeester Crone kondigde een maand geleden aan te onderzoeken of het mogelijk is om een verbod op lachgas in evenementenvergunningen op te nemen. Op het afgelopen Bevrijdingsfestival was er al een lachgasverbod en daar waren CDA en VVD tevreden over. Ze willen nu weten of er al onderzocht is of het mogelijk is om dat verbod op lachgas op te nemen in evenementenvergunningen.