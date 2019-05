Verdachte Tesla-branden moet voor observatie naar Pieter Baan Centrum

De reclassering en een psycholoog vonden het beide een goed idee dat de man uit Noordwolde psychisch onderzocht en geobserveerd wordt in het Pieter Baan Centrum. De kans dat hij opnieuw de fout in gaat, is volgens deskundigen groot. De man heeft psychische problemen en is zwakbegaafd. Als hij speed gebruikt, wordt hij impulsief.

In maart en april zou de man twee keer de Tesla van de curator van de CMS-werf in Leeuwarden in de brand hebben gestoken. De auto's stonden vlakbij de woning van de advocate. De man is in het verleden twee keer veroordeeld geweest voor brandstichting. Na de tweede keer legde de rechtbank jeugd-tbs op.