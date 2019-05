FNP heeft twijfels over het Songfestival in Leeuwarden

De inwoners van gemeente Leeuwarden mogen niet voor de kosten opdraaien als Leeuwarden het Eurovisie Songfestival mag organiseren. Dat vindt de raadsfractie van de FNP. De partij vindt het prachtig dat commissaris van de Koning Brok en wethouder Feitsma zo enthousiast zijn. Maar de FNP had liever eerst in de raad gesproken of Leeuwarden zich wel kandidaat moest stellen. Want de raad is de baas, zegt de FNP.