Asielzoekerscentrum Balk verwelkomt eerste bewoners

"Wij praten over 'Cocon 1' en 'Cocon 2'. Toen wij het bericht kregen van de gemeente dat het COA het azc weer wilde gebruiken, ben ik meteen gaan kijken of wij het personeel weer op orde konden krijgen. Zoals het nu staat, gaan we 3 juni weer open", zegt Rika Tulner, directeur van De Nije Gaast.

De directeur van De Cocon vond het jammer dat de school dichtging, omdat er zoveel expertise verloren ging. Die komt echter terug. "Wij hebben een mailgroep van alle mensen die er hebben gewerkt. Die heb ik meteen op de hoogte gesteld. De meesten willen weer heel graag terugkomen bij De Cocon. De expertise hebben we dus weer."

Contract opgezegd

Volgens Tuler heeft het terugkerende personeel geen twijfels. "Ik heb geen reserves gemerkt. Alleen veel enthousiasme en betrokkenheid." Sommige leerkrachten hebben zelfs hun contract bij hun huidige werk opgezegd om terug te komen.

"Ze zijn al volop bezig om de lokalen weer in te richten, het onderwijs op orde te brengen, de inschrijvingen worden geregeld. Iedereen is zeer betrokken", zegt Tulner. Volgens haar staat iedereen in de startblokken om de school weer nieuw leven in te blazen.