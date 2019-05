Sherida Spitse niet naar Manchester United, maar langer bij Vålerenga

"We hebben de wens om ons gezin ooit nog eens uit te breiden, dat kan ik niet even wegstoppen als andere clubs zich melden", zegt de oud-speelster fan SC Heerenveen. "Tijdens verschillende fases in mijn carrière hebben clubs als Atlético Madrid, PSG, Bayern München en onlangs nog Manchester United zich gemeld, maar ik heb altijd keuzes gemaakt op basis van mijn gevoel en omwille van mijn gezin."

Dat was nu niet anders: "Ik heb overtuigend voor een langer verblijf in Noorwegen gekozen. Jolien en Jens zijn hier gelukkig, dat is voor mij het belangrijkste, want dan ben ik ook gelukkig en staat de beste Sherida Spitse op het veld."

"Bovendien is de Toppserien nog altijd een sterke competitie en klimmen we met Vålerenga langzaam naar de top toe. Ik voel me verantwoordelijk voor dat proces en wil de top samen met de staf en het team gaan bereiken."

Spitse bereidt haar de komende weken met Nederland voor op het WK in Frankrijk.