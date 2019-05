Gerrit Hiemstra houdt de negende Rede van Fryslân

Hiemstra werd in Drachten geboren en groeide op in Sumar. Hij studeerde aan de Wageningen Universiteit en is daar ook nog aan verbonden als lid van de Wageningen Ambassadors. Hiemstra is meteoroloog en sinds 1998 weerpresentator bij het NOS Journaal. Daarnaast is hij mede-eigenaar van Weather Impact in Amersfoort. Dat is een ingenieursbedrijf op het gebied van meteorologie en klimaatverandering en doet veel werk in internationale projecten in ontwikkelingslanden. Zo ontwikkelden zij bijvoorbeeld weerberichten voor kleine boeren in Afrika en Zuidoost-Azië.

Terug naar Fryslân

Tegenwoordig woont Hiemstra in de Achterhoek. Hij is fanatiek zeiler en schaatser. Komend jaar verhuist hij terug naar Fryslân, waar hij aan de Elfstedenroute een CO2-neutraal huis laat bouwen.

Zijn rede zal hij op 3 oktober in het Fries uitspreken. Net als voorgaande jaren is dat in de Statenzaal van het Provinciehuis.