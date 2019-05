Groot bouwwerk voor voorstelling Part-Time Paradise

De voorstelling volgt het leven van 12 campinggasten, zoals een vrouw die voor het eerst weer gaat kamperen na het overlijden van haar man. Deze rol wordt gespeeld door Joke Tjalsma. Het stuk is in het weekeinde van 31 mei te zien in Leeuwarden en op Oerol is de voorstelling op camping De Kooi te zien. Tatiana Pratley, die in 2020 de nieuwe artistiek leider van Tryater wordt, doet de regie.