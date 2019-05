Hake baalt van 'dubbele straf' voor Cambuur, Schilder twijfelgeval

"Ik had het wel verwacht, want ze gaan hun eigen mensen niet afvallen", zegt Hake. "Je wordt zondag al gestraft en voor de volgende wedstrijd ook. Dat voelt heel tegenstrijdig. Maar je moet er ook niet in blijven hangen." Over de vervanging van Mbende heeft de technische staf de knoop doorgehakt, maar hoe het precies zit wilde Hake niet zeggen.

De eerste wedstrijd tussen beide ploegen eindigde zondag in 1-1. En dus kan Cambuur op De Vijverberg een storm van de 'Superboeren' verwachten. Daar gaan de Leeuwarders ook vanuit, vertelt Hake. "Het zal vol zijn, met een sfeeractie voor de wedstrijd. Dat maakt het mooi."

Eerst overleven

Het doel is om de eerste storm van De Graafschap te overleven. "Wij moeten zo lang mogelijk in de wedstrijd blijven en dan kan het tegen hun gaan keren. Daar moeten wij van profiteren", zegt de trainer van Cambuur.

Mogelijk twijfelgeval in de selectie van woensdag is aanvoerder Robbert Schilder. Hij heeft last van een pees in zijn hamstring. "Die is geïrriteerd, dat gebeurde vlak voor de vorige wedstrijd al", zegt Schilder. Volgens de aanvoerder heeft hij op de training wel meer kunnen doen dan verwacht en wordt woensdag bij de warming-up gekeken of het goed is.