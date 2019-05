PvdA Achtkarspelen stelt vragen over het lage schooladvies in de gemeente

PvdA Achtkarspelen heeft vragen aan het college gesteld, over het te lage schooladvies dat een groot aantal leerlingen van basisscholen in Fryslân krijgen. Met name in gemeente Achtkarspelen is het aantal kinderen dat een te laag advies krijgt groot. Uit onderzoek van door het Fries Sociaal Planbureau blijkt dat Friese kinderen vaker een lager schooladvies voor de middelbare school krijgen dan het landelijk gemiddelde.