Ontdekking: nieuwe vloer in ligboxenstal kan mestvocht en stront meteen scheiden

Het concept van de vloer is eenvoudig en bestaat uit een poreuze rubberen mat van gerecycled materiaal met daaromheen een deken die lijkt op het springvlak van een trampoline. Het mestvocht zakt erdoor en de stront blijft erop liggen. Over de sterkte zitten de makers niet in. De vloer ligt momenteel bij twee biologische veehouderijen in Zoeterwoude en Maasland.

Goede testresultaten

De vloer in Zoeterwoude is al twee jaar in gebruik en voldoet prima. De matten zijn door de makers ook aan een flinke slijtagetest onderworpen en ook die levert goede resultaten op. Omdat de vloer uit tegels bestaat, kan eventuele schade eenvoudig worden verholpen door gewoon een tegel te vervangen. De hele vloer hoeft er niet uit.

De verwachtingen van de makers en de gebruikers zijn hoog. Zij denken dat dit de vloer voor de toekomst is. Als de mat aanslaat, moet er nog wel worden gewerkt aan het productieproces. Momenteel kunnen de makers een grote vraag nog niet aan, omdat de matten met de hand worden gemaakt. Er wordt gewerkt aan automatisering van het proces.