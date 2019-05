Brainstormfestival voor jongeren over toekomst Fryslân

Het festival vindt plaats op recreatieterrein de Groene Ster in Leeuwarden, voorafgaand aan het festival Welcome to the Village. De stichting wil op deze manier jongeren laten nadenken over de toekomst.

Stichting Tienskip, een organisatie die bestaat uit jongeren, heeft als doel jongeren bij de lokale politiek te betrekken. Het afgelopen jaar heeft de stichting een tour langs middelbare scholen gemaakt. Op die scholen bespreken zij met de jongeren een aantal problemen en leggen zij uit wat allemaal mogleijk is binnen de lokale politiek en wat zij zelf kunnen betekenen.