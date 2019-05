Miljoenen voor landschapsherstel Noardlike Fryske Wâlden

De Friese agrarische samenwerkingsverbanden ELAN, het Lege Midden en Waddenvogels doen mee. De eerste projecten in de omgeving van Drachtstercompagnie lopen al. Deelnemers moeten een contract tekenen dat ze de herstelde elementen op hun grond in ieder geval tien jaar in stand houden.

Financiën

De provincie en de Europese Unie financieren het project.