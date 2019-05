Raad Heerenveen stemt in met 150.000 euro voor damesvoetbal

Eind april werd duidelijk dat de toekomst van het damesvoetbal in Heerenveen onzeker is, vanwege financiële problemen. Een week later was er een oplossing om het voorbestaan van het damesteam toch te garanderen. De voorwaarde was dat er een nieuwe stichting met een nieuw bestuur moest komen.

Daarbij moest er geld op tafel komen, want er is zo'n 300.000 euro per seizoen nodig voor een 'competitiewaardige' selectie. Daarvan geeft de KNVB 50.000, SC Heerenveen 100.000 euro en de gemeente de andere helft.

Reden voor de gemeente om het geld in de nieuwe stichting te stoppen, is onder andere dat het damesvoetbal op eredivisieniveau een 'lokaal maatschappelijke waarde vertegenwoordigt'. Bovendien zou het goed zijn voor zowel de topsport als de breedtesport in de gemeente.