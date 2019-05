Darter Noppert voor het eerst in top 40 van de PDC

De wereldranglijst van de professionele dartbord, de Order of Merit, is belangrijk voor de darters. Op basis van de ranking wordt namelijk plaatsing voor de grote televisietoernooien afgedwongen. Een hoge positie op de ranglijst geeft bijvoorbeeld toegang tot het WK, de World Matchplay en de World Grand Prix. De Order of Merit gaat over een periode van twee jaar en bevat al het prijzengeld dat in die tijd is verdiend.