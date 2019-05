Besluit Friese geitenstop "emotioneel en merkwaardig"

"Op basis van wat we nu weten, kun je eigenlijk geen besluit nemen. Politici hebben de neiging om van het zogenaamde voorzorgprincipe uit te gaan. Dat is hier ook zo geweest en dat heeft geleid tot deze Friese geitenstop. Met datzelfde uitgangspunt zou je dan eigenlijk ook meteen het volledige autoverkeer in Leeuwarden moeten verbieden. Dat zorgt aantoonbaar voor een veel groter gezondheidsrisico."

Geitenhouder Klaas Sjoerd Meekma uit Denium had maandag de Statenleden uitgenodigd om op zijn bedrijf, met zo'n 1100 geiten, eens met eigen ogen te zien hoe hij het boerenbedrijf uitoefent. Naast Statenleden waren er ook een aantal collega's en deskundigen waar de Statenleden hun vragen aan konden stellen.

Volgens Meekma is er sprake van een angstcultuur. "Sommige mensen komen met angstverhalen omdat ze een hele andere agenda hebben: het in een negatief daglicht zetten van de veehouderij."