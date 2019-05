Willem Aukema verandert Arcade in instrumentaal stuk voor blaasorkesten

Aukema had het arrangement een week of drie, vier geleden klaar. "De eerste gedachte om het te maken, was half maart ongeveer." Aukema is gevraagd door een uitgeverij. Hij moest er even over nadenken en bovendien moesten de rechten nog worden aangevraagd. "Dat ging eigenlijk vrij vlot, een paar weken."

In het nummer is de stem heel belangrijk, maar Aukema heeft er een instrumentaal stuk van gemaakt waarin alle instrumenten in het blaasorkest zo goed mogelijk tot hun recht komen.