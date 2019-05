Leeuwarden klaar voor Eurovisie Songfestival, maar WTC Expo is "niet hoog genoeg"

Volgens Hoogenboezem is Leeuwarden er wel klaar voor om het songfestival te organiseren. "De provincie en de stad Leeuwarden kunnen dit prima aan." Maar met de voorgestelde locatie, het WTC Expo, voorziet hij problemen. "Het voornaamste probleem dat zich daar gaat opspelen, is de hoogte van het gebouw." Door alle technische kunststukjes die een evenement als het Eurovisie Songfestival met zich meebrengt, is een minimale hoogte van 25 tot 30 meter nodig boven het podium, zegt Hoogenboezem. Het WTC Expo is 15 meter hoog.

Ook bij de eis voor het toelaten van het aantal bezoekers, minimaal 10.000, is de hoogte volgens hem een probleem. "Je zult, als je het toch een beetje intiem wilt houden en een beperkte oppervlakte hebt, de lucht in moeten." Bovendien zou het evenement in de Leeuwarder hal niet mooi in beeld gebracht kunnen worden, zegt Hoogenboezem.

Thialf wordt ook genoemd als geschikte locatie, maar daar speelt hetzelfde probleem. Hoogenboezem: "Thialf is volgens mij iets hoger, maar zeker niet hoog genoeg."