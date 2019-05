Geld gezocht voor restauratie Valckeniershuis in Franeker

Het werd in 1662 gebouwd voor dominee Valckenier, vandaar dat het huis aan de Voorstraat 51 in Franeker ook wel het Valckeniershuis wordt genoemd. Sinds maandag is de stichting DBF eigenaar van het rijksmonument. Doel is om er appartementen en mogelijk een commerciële ruimte in te maken. En om het huis te restaureren, maar daarvoor moet eerst nog wel 250.000 euro op tafel komen.