VIDEO: Jan Huitema zit niet alleen voor de boeren in Brussel

Jan Huitema van de VVD is al vijf jaar lid van het Europees Parlement en hij wil door. Waarmee, en waarom eigenlijk, dat hebben Andries Bakker en Eric Ennema deze politicus/boer uit Makkinga maandag voorgelegd in It Polytburo. Hoe gaat Huitema er voor zorgen dat de opkomst van de Europese verkiezingen nu wel acceptabel is?