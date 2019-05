Primeur: revaliderende Dirk Gorter doet eindexamen op Lyndenstein

Dirk is een doorzetter. Hij is geopereerd aan een hersentumor en verblijft in Beetsterzwaag om te revalideren. Zijn spraakvermogen is achteruitgegaan, hij kan niet zo goed meer lopen en is nog afhankelijk van sondevoeding. Dat alles heeft hem niet weerhouden: hij moest en zou examen doen. En dus hebben Lyndenstein en de school van Dirk ervoor gezorgd dat het kon.

Bij het kamertje in het revalidatiecentrum werd een bord neergezet met 'stilte examen'. "En er is voor elk examen ene leraar van school en iemand van het OZL gekomen om mijn examen af te nemen", vertelt Dirk. Het OZL geeft onderwijssteun aan leerlingen die erg en/of voor lange tijd ziek zijn. Zo kon alles officieel verlopen.

Goed gevoel

Dirk wilde per se examen doen, omdat hij zijn school af wilde maken met de mensen waar hij het hele jaar les mee had en hij was toe aan wat nieuws. "Aan mijn verstand is niet veel veranderd na de operatie", vertelt hij. Hij heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn eindexamen. "Ik denk wel dat ik het goed gemaakt heb." Volgend jaar wil Dirk naar de havo.

Tot 12 juli moet hij nog in Lyndenstein blijven. Daarna moet hij vijf keer per week voor behandeling naar het revalidatiecentrum. Dirk: "Ik wil ook wel eens thuis slapen."