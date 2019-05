Sportoverzicht: voetbal, mountainbike en fierljeppen

Sportclub Cambuur heeft in de eerste wedstrijd tegen De Graafschap in de tweede ronde van de play-offs gelijk gespeeld: het werd 1-1 in het Cambuurstadion. Toch was de Leeuwarder club de morele winnaar, zo zei keeper en man van de wedstrijd Xavier Mous. Een helft lang speelde Cambuur met een man minder, nadat Mbende net na de rust rood kreeg. De Leeuwarders bleven overeind en kunnen zich nu klaar maken voor de return, woensdag in Doetinchem. Of Mbende mee kan spelen, is nog de vraag. Er is beroep aangetekend tegen de schorsing van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk.