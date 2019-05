Tim Douwsma wil graag het Songfestival presenteren: "Ze kunnen me bellen"

In het radioprogramma 'De middei fan Fryslân' zei Douwsma afgelopen week nog: "Het moet eerst allemaal maar even gebeuren, maar start maar een petitie zodat ik presentator kan worden, 'Tim for presentator' van het Songfestival."

De zanger en presentator krijgt nu veel reacties van het publiek en van de pers. "Het is hartstikke leuk om te zien hoe mensen reageren. We worden van alle kanten bericht. Dat is wel bijzonder en apart. Ik kreeg afgelopen zaterdag allemaal berichten op Twitter uit binnen- en buitenland."

Korte lijntjes

Er zijn natuurlijk meer presentatoren in Nederland en de AVROTROS, die het songfestival gaat organiseren, heeft nog geen contact met Douwsma opgenomen. Volgens hem is het daar ook het moment nog niet voor. "Duncan is nu net weer terug en daar zijn ze natuurlijk hartstikke druk mee. De presentatoren komen later wel. Er moet eerst nog een stad gekozen worden. Maar de lijntjes zijn kort en ik ken daar mensen. Als het zo moet zijn, dan komt het en verder laat ik het los."

"Het was geweldig!"

Douwsma heeft genoten van het Songfestival. "Het was geweldig! En dat het na zoveel jaar weer in Nederland is. Natuurlijk zou het geweldig zijn om daar onderdeel van te zijn, maar dat is aan de AVROTROS en de NPO. Ze hebben mijn nummer, dus dan kunnen ze mij bellen."