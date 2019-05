Zeehondenpup Cookie vindt een nieuw thuis in Pieterburen

Na een paar uren observeren werd wel duidelijk dat de situatie te gevaarlijk was voor de jonge zeehond en werd besloten om het dier over te brengen naar de opvang. De pup is 'Cookie' genoemd en is ongeveer negen kilo.

De eerste opgevangen huiler van het seizoen is ook de aankondiging dat het geboorteseizoen van de gewone zeehond echt begonnen is. De komende twee maanden liggen er op meerdere plekken in de Waddenzee honderden moeders met hun pups. Het is belangrijk dat de moeder en haar jong rust krijgen en dat toeristen op afstand blijven, zo laat het zeehondencentrum weten.