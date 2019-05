ONS Sneek wil een sport- en beweegcentrum opzetten

ONS Sneek wil graag een sport- en beweegcentrum in de stad opzetten. De komende drie maanden wordt een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Het centrum zou in het nieuwbouwplan Harinxmaland moeten komen, tussen de wijk De Zwette en Scharnegoutum, aan de noordkant van Sneek. De voetbalclub zou zelf ook een plaats in het nieuwe centrum moeten krijgen.