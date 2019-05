"Ik vind het niet zo erg dat de school dichtgaat, want in Dokkum zijn meer winkels"

Leander zijn moeder Jeanette Atsma denkt daar heel anders over. "Ik vind het heel jammer dat de school in Ferwert dichtgaat. Het is een groot verlies voor de kinderen en de ouders. En het jaagt ons ook op kosten. Gelukkig krijgen we een onkostenvergoeding, maar ik had liever gehad dat ze de school open hadden gehouden. Wie weet wat er straks nog meer dichtgaat als gevolg van het sluiten van de school."

Ook conciërge Anton Wiersma vindt het jammer dat het gebouw in Ferwert de deuren sluit. Bovendien is het nog onzeker waar hij volgend jaar aan het werk gaat. "Voor ons is het nog de vraag waar wij heen gaan. Het is wel een spannende tijd. Dat merk je ook wel aan de collega's. Zaken die je normaal gesproken zou voorbereiden voor volgend jaar, dat hoeft niet meer. Wij beginnen langzaam al spullen in te pakken. Er is zo nu en dan ook wel wat lesuitval. We proberen het zo goed mogelijk tot een goed eind te brengen. Daar heeft iedereen recht op."